HOROSCOP tarot 23 februarie. Berbecii sunt nehotărâți, Leii trebuie să fie încrezători

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de DUMINICA 23 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

2 de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza indecizia, nehotararea. Ai de luat o decizie grea, dar nu esti in echilibru cu tine. Ai nevoie de timp pentru a te linisti si pentru a putea actiona. Nu te lasa purtat de ego. Pot aparea rivalitati si confliecte care sa nu iti aduca linistea de care ai nevoie pentru a lua hotararea corecta. Dimpotriva!

HOROSCOP. TAUR

Imparateasa

Pe cei pui mana azi se dezvolta. Deci nu lasa pe maine ce poti face azi. O atentie deosebita trebuie acordata azi exagerarilor, mai ales in sfera cuvintelor. Chiar si complimentele sincere pot deveni prea mult.

HOROSCOP. GEMENI

Roata norocului

Fa-ti cu atentie planurile pentru ziua de azi. Organizeaza-te si tine-te de program pas cu pas. Este posibil sa fii distras si sa nu te ocupi de ceea ce trebuie. Aceasta stare nu este ceva de durata, insa fa tot ce-ti sta in putere ca sa treci peste perioada de instabilitate.

