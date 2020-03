HOROSCOP tarot 24 martie. Gemenii trec prin contemplare, Leii prosperă financiar

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MARTI 24 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

6 de bate

Se intrevede o victorie. Daca ai fost implicat intr-un conflict, se anunta un castig de cauza. Poti sa te astepti la vesti bune in cariera. Ti se poate implini un vis, te inscrii la un curs de dezvoltare personala la care doreai sa participi de multa vreme. Sau poate iei un examen pentru care ai invatat foarte mult. Eforturile sunt rasplatite.

HOROSCOP. TAUR

5 de spade

Pot fi situatii in care ai nevoie de forta fizica pentru a reusi. Se poate anunta o pierdere, poate te simti ranit in orgoliu sau simti ca iti este stirbita suprematia, autoritatea intr-un anumit domeniu. Chiar daca ai pierdut o batalie, tine cont de faptul ca razboiul nu s-a terminat inca. Redreseaza-te!

HOROSCOP. GEMENI

4 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza meditatia, contemplarea, apatia, reevaluarea. Daca iti apare inversata, ea anunta ca urmeaza o perioada de claritate mentala. Daca ai amanat cateva decizii importante din cauza nesigurantei, acum se schimba totul. Stii ce vrei si pornesti in obtinerea lui. Calea ti-e deschisa!

