HOROSCOP tarot 25 februarie. Taurii sunt exuberanți, Fecioarele trec printr-o transformare

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MARTI 25 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Regele de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza autoritatea, adevarul, gandirea limpede, puterea intelectuala. Daca iti apare inversata cartea sugereaza favoritismul si nepotismul la locul de munca. Nu e chiar o competitie fair-play ceea ce urmeaza, deci ai grija cui dezvalui proiectele sau ideile tale.

HOROSCOP. TAUR

Regina de bate

Cartea sugereaza exuberanta, caldura, vibratia, determinarea. Urmeaza o perioada de incredere de sine si de idei inovatoare. In viata ta poate intra cineva care sa-ti aduca o bogatie de cunostinte sau noi perspective asupra unei situatii. Inteligenta si gratia sunt cuvintele cheie ale acestei carti. Mergi inainte cu inteligenta si diplomatie.

HOROSCOP. GEMENI

4 de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza contemplare, recuperare, pasivitate, relaxare, odihna. Daca iti apare inversata ea iti transmite mesajul ca nu trebuie sa te epuizezi. Ai grija la cate sarcini iti asumi. Evita starile de nervozitate si conflictele!

