HOROSCOP tarot 26 februarie. Balanțele sunt pline de energie, Capricornii au o zi perfectă să-și rezolve lucrurile

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MIERCURI 26 FEBRUARIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Eremitul / Pustnicul

Poate fi o zi aglomerata, dar incearca sa-ti faci timp pentru tine. Mediteaza mai mult, limpezeste-ti mintea. Nu trebuie sa nu faci nimic toata ziua. Ci doar sa-ti acorzi cateva momente in care sa pui ordine in minte si in inima.

HOROSCOP. TAUR

Regina de cupe (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza securitatea, calmul, intuitia, compasiunea. Daca apare inversata, cartea atrage atentia asupra tradarii, imoralitatii. O persoana in care ai incredere poate sa-si arate adevarata fata. Sau poate fi cineva care ofera prea putin intr-un parteneriat fata de cat doreste sa primeasca. Se recomanda precautie.

HOROSCOP. GEMENI

Nebunul

E una din acele zile cand totul e in aer, iar tu te indoiesti ca vei putea sa reusesti vreodata. Totusi, nu este cazul sa te vaiti, sa te lamentezi. Totul are o solutie, daca te concentrezi pe gasirea ei si nu pe problema in sine. Daca ceri ajutorul persoanelor potrivite, toate se vor rezolva ca prin magie. Nesiguranta nu iti va aduce nimic bun!

