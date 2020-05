Horoscop tarot 26 mai. Fecioarele sunt determinate, Taurii se simt generoși

Horoscop tarot 26 mai. BERBEC

Regina de cupe

Regina de cupe este o persoana spirituala, dornica merau sa ajute, mai ales cand cineva are probleme de ordin sentimental. Aceasta persoana poate fi mama, sotia, o buna prietena care este mereu acolo cand ai nevoie de o vorba buna.

Horoscop tarot 26 mai. TAUR

6 de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza generozitate, filantropie, donatii, prosperitate, bunastare. Un act de generozitate aduce dupa sine o multitudine de beneficii. Simti dorinta sa faci bine si recompensele vor veni cand te astepti mai putin. Daca iti apare inversata aceasta carte, mesajul este sa renunti la egoism. Raceala te impiedica sa vezi ce simti oamenii si, astfel, nu te vei mai bucura de bunatatea lor.

Horoscop tarot 26 mai. GEMENI

Cavalerul de pentagrame

Cavalerul de pentagrame este un individ angajat care va duce ireprosabil la indeplinire orice comanda primita. Totusi, el va ignora tot ce este in jurul tau, ceea ce inseamna ca va fi concentrat asupra bunurilor materiale in detrimentul tuturor celorlalte elemente care compun viata. Cavalerul este foarte eficient in munca sa, orice sarcina i s-ar da. Insa ii lispeste inspiratia, lumina.

