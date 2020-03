HOROSCOP tarot 26 martie. Balanțele sunt organizate și independente, Capricornii au curaj

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de JOI 26 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

8 de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza izolarea, restrictiile impune de sine, incarcerarea. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca ai nevoie de o deblocare. Libertatea vine din spargerea zidurilor in care te-ai inchis singur. Mergi inainte spre telul tau.

HOROSCOP. TAUR

2 de spade

Esti pus in fata situatiei de a alege intre doua lucruri aparent opuse. De aceasta hotarare depinde cum va merge viata ta, de aceea nu este indicat sa lasi pe altii sa hotarasca in locul tau. Intra in miezul problemei si analizeaza ce ti se potriveste. Introspectia, concentrarea, alungarea demonilor interior sunt cheia unei alegeri corecte. Succes!

HOROSCOP. GEMENI

9 de pentagrame (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza luxul, graditudinea, increderea de sine. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul sa fii atent la riscurile pe care ti le asumi. Nu te aventura daca simti ca nu sunt foarte mari sanse de castig, iar implicatiile sunt uriase. Atentie mare la bani!

