Horoscop tarot 27 aprilie. Leii au parte de o zi frumoasă, Vărsătorii se simt trădați

Iata mesajul zilei de LUNI 27 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 27 aprilie. BERBEC

9 de spade

Esti macinat de cosmaruri si frici imaginare. Ai grija la anxietate si la semnele de paranoia. Ce anume te tine treaz? Chiar ai aceste probleme sau doar iti imaginezi sau tesi scenarii care n-au legatura cu realitatea? Daca treci printr-o perioada mai stresanta, poate ca este timpul sa iei in calcul schimbarea locului de munca sau renuntarea la anumite proiecte care nu a generat vreun venit spectaculos. De asemenea, cartea poate aduce mesajul ca iti faci niste griji in relatia de cuplu. Vezi peste tot conspiratii si tradari. Nici nu te intereseaza daca sunt reale sau imaginare. Depaseste aceste frici si vorbeste cu cineva ce incredere despre aceste trairi.

Horoscop tarot 27 aprilie. TAUR

8 de bate

Iti cauti jumatatea? Daca da, aceasta carte iti aduce mesajul ca dorintele sunt aproape sa devina realitate. Totusi, ar trebui sa fii atent. Daca ti se ofera ceva, nu lua totul de-a gata. E nevoie sa construiesti, sa consolidezi. Daca esti implicat intr-un proiect profesional, mesajul este ca in curand te vei bucura de primele rezultate. Dar tot trebuie sa continui sa iti faci treaba, sa nu culci pe o ureche, pentru ca acest proiect sau altul sa aduca roadele scontate.

Horoscop tarot 27 aprilie. GEMENI

4 de bate

Se anunta o perioada de fericire, prosperitate, placer. Un sef, un membru al familiei sau o persoana cu autoritate da startul petrecerii. E un aer de sarbatoare, ca un festival al recoltei. Ai muncit din greu, iar acum te bucuri de rezultate si sarbatoresti. Cartea poate anunta o cerere in casatorie sau aniversarea unei casatorii sau a unei uniuni romantice. Fructele si ghirlandele de pe bate reprezinta o recolta abundenta, fie in plan financiar, fie in plan creativ.

