HOROSCOP tarot 27 februarie. Gemenii au parte de armonie, Balanțele rezolvă o problemă

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de JOI 27 FEBRUARIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Moartea

Te simti confortabil cu aceasta rutina, iar schimbarile te sperie putin. Desi fireasca teama de necunoscut, nu trebuie sa o lasi sa impiedice evolutia, dezvoltarea. Fii flexibil, adapteaza-te.

HOROSCOP. TAUR

Valetul de pentagrame

Cartea simbolizeaza manifestarea, oportunitatea financiara, o slujba noua. Se anunta o promisiune importanta. Simti ca ai mai multe posibilitati, mai multe oportunitati, ca ti se deschid mai multe usi. Ca si cand ti se da in mana un diamant neslefuit si trebuie sa iti arati indemanarea. Fii flexibil si da tot ce e mai bun din tine. Vor veni si rezultatele!

HOROSCOP. GEMENI

4 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza sarbatoarea, armonia, casatoria, comuniunea. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul ca poti intalni obstacole in drumul tau. Dar nu este totul pe lume perfect si trebuie sa accepti asta. Cu cat realizezi mai repede acest lucru, cu atat mai usor iti va fi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.