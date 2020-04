Horoscop tarot 28 aprilie. Leii se izolează, Săgetătorii sunt creativi și plini de emoție

Horoscop tarot 28 aprilie. BERBEC

Justitia

Ceva gresit din trecut este pe cale sa se indrepte astazi. A venit timpul sa se faca dreptate. Acorda o mare atentie cuvintelor pe care le spui, pentru a nu face rau celorlalti. Nu trebuie sa ii multumesti pe toti, insa nici nu este corect sa folosesti un vocabular brutal.

Horoscop tarot 28 aprilie. TAUR

Eremitul / Pustnicul

Poate fi o zi aglomerata, dar incearca sa-ti faci timp pentru tine. Mediteaza mai mult, limpezeste-ti mintea. Nu trebuie sa nu faci nimic toata ziua. Ci doar sa-ti acorzi cateva momente in care sa pui ordine in minte si in inima.

Horoscop tarot 28 aprilie. GEMENI

Judecata

Este vremea schimbarii si este posibil sa vezi primele efecte. Ceea ce se intampla astazi este doar inceputul si ai putea fi tentat sa privesti in urma peste cateva zile/saptamani, luni si sa realizezi ce proces transformational uluitor s-a petrecut. Face parte din natura vietii sa nu ramai la fel, sa cresti, sa evoluezi.

