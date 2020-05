Horoscop tarot 29 mai. Gemenii sunt creativi, Leii se pregătesc de acțiune

Horoscop tarot 29 mai. BERBEC

Spanzuratul

Poate ca lucrurile nu merg chiar asa cum iti doresti, insa nu este cazul sa renunti. Nu este o scuza sa te opresti din ce faci pentru ca ceva n-a functionat ieri sau anul trecut. Cu siguranta sunt si alte cai de a obtine ceea ce-ti doresti. Fii increzator si mergi inainte!

Horoscop tarot 29 mai. TAUR

10 de spade (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza tradarea, criza, pierderea. Daca iti apare inversata, mesajul cartii este ca dezastrele pot fi ocolite. Chiar daca se anunta o furtuna puternica la orizont, sansele sa te ocoleasca sunt destul de mari. De asemenea, poate sugera sansa unui nou inceput.

Horoscop tarot 29 mai. GEMENI

Valetul de cupe

Daca studiezi, poti privi situatiile cu simtul umorului. Creativitatea te ajuta sa dezvolti o idee in ceva concret. Daca esti implicat intr-o relatie, acest card aduce un mesaj legat de romantism, fertilitate. Comunicarea in casa si in familie trebuie sa fie la cote ridicate.

