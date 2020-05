Horoscop tarot 3 mai. Leii au parte de surprize, Capricornii au momente de slăbiciune

Iata mesajul zilei de DUMINICA 3 MAI 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 3 mai. BERBEC

2 de pentagrame

Atentie la lucrurile cu care jonglezi. Daca ai prea multe lucruri in aer s-ar putea sa-ti fie greu sa le prinzi. Energia poate nu te ajuta sa fii in permanenta miscare, deci este nevoie sa stii care iti sunt prioritatile. De asemenea, cartea mai poate simboliza faptul ca in tine se duce o lupta intre dorinta de a te distra mai mult si nevoia de a munci mai mult pentru a agonisi ceva. Ai nevoie sa-ti pui ordine in viata.

Horoscop tarot 3 mai. TAUR

8 de pentagrame

Cartea simbolizeaza educatia, stagiatura, ucenicia, calitatea, angajamentul. Nu exista nici un substitut pentru talent si experienta. Poate ca a venit timpul sa iti exersezi mai mult aptitudinile sau sa urmezi cursuri pentru dezvoltarea lor.

Horoscop tarot 3 mai. GEMENI

4 de bate

Se anunta o perioada de fericire, prosperitate, placer. Un sef, un membru al familiei sau o persoana cu autoritate da startul petrecerii. E un aer de sarbatoare, ca un festival al recoltei. Ai muncit din greu, iar acum te bucuri de rezultate si sarbatoresti. Cartea poate anunta o cerere in casatorie sau aniversarea unei casatorii sau a unei uniuni romantice. Fructele si ghirlandele de pe bate reprezinta o recolta abundenta, fie in plan financiar, fie in plan creativ.

