Horoscop tarot 30 aprilie. Taurii se simt dezamăgiți, Vărsătorii trebuie să fie calmi

Horoscop tarot 30 aprilie. BERBEC

Diavolul

Astazi esti preocupat si distras de lucrurile tactile, gusturi, mirosuri. Ti-ar putea fi greu sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut. Incearca sa nu faci comentarii care pot fi interpretate gresit, mai ales in sfera amoroasa. Fii constient de actiunile tale si fa tot ce sta in puterea ta sa nu jignesti oamenii sau sa nu atragi in jurul tau persoane pe care mai degraba le-ai evita.

Horoscop tarot 30 aprilie. TAUR

Luna

Lucrurile merg bine, dar sunt sanse ca ceva sa te dezamageasca. Nu te lasa, insa, pacalit aparente. Fii mai obiectiv si mai pozitiv. Priveste situatie in profunzime. Fa lucrurile care iti plac.

Horoscop tarot 30 aprilie. GEMENI

Carul (Faetonul)

Daca ai lucrat din greu pentru un anumit obiectiv sau rezultat specific, ai putea avea o mare victorie azi. Te simti invingator, proiecteaza increderea castigatorului in fiecare proiect la care lucrezi. Comporta-te ca si cand ai rezultatul deja. Pastreaza-ti optimismul si voia buna, indiferent ce faci. Oricat de banal ti s-ar putea parea, pasul inainte e, totusi, un pas inainte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.