HOROSCOP tarot 30 martie. Taurii sunt în armonie, Racii sunt înțelepți

HOROSCOP. BERBEC

Regele de cupe

Cartea simbolizeaza controlul, echilibrul emotional, generozitatea. Un profesor, un mentor spiritual, un simbol al puterii intra in viata ta sau este prezent deja si ai nevoie de ajutorul lui. Aceasta persoana este un lider innascut, dar nu conduce prin forta, ci prin puterea exemplului.

HOROSCOP. TAUR

10 de cupe

Cartea simbolizeaza armonia, mariajul, fericirea. Telurile iti sunt indeplinite. Relatiile sunt armonioase. Visele se transforma in realitate unul cate unul. Este multa fericire in jurul tau. Este o perioada propice sa te bucuri de prezenta celor dragi tie.

HOROSCOP. GEMENI

Judecata

Poti realiza astazi o multime de lucruri astazi, in special in ceea ce priveste relatiile. Evita manipularile sau secretele. Nu iti aduc nimic bun si poti pierde increderea oamenilor care te sprijina in majoritatea timpului. Pastreaza lucrurile cat mai simple, respecta elementele de baza si vor aparea cele mai fericite rezultate.

