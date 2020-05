Horoscop tarot 31 mai. Berbecii pot avea parte de o pierdere, Racii fac schimbări

Horoscop tarot 31 mai. BERBEC

5 de spade

Pot fi situatii in care ai nevoie de forta fizica pentru a reusi. Se poate anunta o pierdere, poate te simti ranit in orgoliu sau simti ca iti este stirbita suprematia, autoritatea intr-un anumit domeniu. Chiar daca ai pierdut o batalie, tine cont de faptul ca razboiul nu s-a terminat inca. Redreseaza-te!

Horoscop tarot 31 mai. TAUR

2 de spade

Esti pus in fata situatiei de a alege intre doua lucruri aparent opuse. De aceasta hotarare depinde cum va merge viata ta, de aceea nu este indicat sa lasi pe altii sa hotarasca in locul tau. Intra in miezul problemei si analizeaza ce ti se potriveste. Introspectia, concentrarea, alungarea demonilor interior sunt cheia unei alegeri corecte. Succes!

Horoscop tarot 31 mai. GEMENI

Soarele

Este ziua perfecta pentru a rezolva ce ai de rezolvat si a te bucura de fiecare lucru in parte. Incepe ziua cu un zambet larg pe buze si asa vei continua pana seara. Oamenii care te vor privi vor fi inspirati si iti vor urma exemplul. Iti face bine aceasta stare de fericire cosmica.

