HOROSCOP tarot 31 martie. Gemenii își îndreaptă greșelile trecutului, Săgetătorii se bazează pe intuiție

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MARTI 31 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

9 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza confortul, fericirea, dorintele implinite, satisfactia. Daca iti apare aceasta carte inversata iti transmite mesajul ca trebuie sa fii atent la bani, la imprumuturi. Fa tot posibilul sa nu ramai cu datorii. De asemenea, poate insemna un semnal de avertizare cu privire la cineva care poate abuza de increderea ta, de bunele tale intentii. Nu te increde in toate promisiunile.

HOROSCOP. TAUR

Cavalerul de pentagrame

Cavalerul de pentagrame este un individ angajat care va duce ireprosabil la indeplinire orice comanda primita. Totusi, el va ignora tot ce este in jurul tau, ceea ce inseamna ca va fi concentrat asupra bunurilor materiale in detrimentul tuturor celorlalte elemente care compun viata. Cavalerul este foarte eficient in munca sa, orice sarcina i s-ar da. Insa ii lispeste inspiratia, lumina.

HOROSCOP. GEMENI

Justitia

Ceva gresit din trecut este pe cale sa se indrepte astazi. A venit timpul sa se faca dreptate. Acorda o mare atentie cuvintelor pe care le spui, pentru a nu face rau celorlalti. Nu trebuie sa ii multumesti pe toti, insa nici nu este corect sa folosesti un vocabular brutal.

