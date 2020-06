Horoscop tarot 5 iunie. Taurii se simt fericiți, Leii au nevoie de echilibru

Horoscop tarot 5 iunie. BERBEC

Valetul de pentagrame

Valetul priveste bogatia si bunurile materiale cu un sentiment de veneratie. El apreciaza bogatia materiala, dar risca sa fie prins in planul material si sa neglijeze alte aspecte ale vietii sale. Atentie sa nu fii prins in capana de a te agata de avere, fara a avea, insa, un plan concret pentru a o acumula. Pentru a obtine starea materiala la care visezi, fa-ti planuri concrete si actioneaza. Altfel risti sa te cufunzi in visare, iar cand te vei trezi la realitate sa fii dezolat!

Horoscop tarot 5 iunie. TAUR

Asul de cupe

Imagineaza-ti aceasta cupa ca si cand ar fi Sfantul Graal. Ai tras cartea norocoasa. Ai primit un dat spiritual care te face sa simti bucura, multumirea, abundenta spirituala. De asemenea, cartea poarta mesajul fertilitatii. Fie proiectele tale aduc roade substantiale, fie se mareste familia.

Horoscop tarot 5 iunie. GEMENI

5 de cupe

Cartea simbolizeaza pierderea, regretul, dezamagirea, disperarea. Poate ca ai crezut ca ceva ti se cuvine, iar acum ai pierdut si regreti. Poate ca nu ai apreciat pe deplin iubirea cuiva, iar acum iti pare rau. Din fericire, mesajul cartii este ca nu e totul pierdut. Inca poti repara ce ai stricat.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO