Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 mai. Racii trebuie să fie buni organizatori, Capricornii sunt responsabili

Horoscop tarot. BERBEC

As de cupe

Aceasta carte este foarte puternica si are un mesaj pozitiv legat de dragoste, fericire, afectiune. Poate ca este vorba despre un nou inceput intr-o relatie, poate ca incepi ceva nou in viata. Cartea iti transmite mesajul ca lucrurile sunt in ordine. In general, oamenii cu care interactionezi iti aduc fericire, dragoste, bunastare in viitorul apropiat. Ar trebui sa te simti fericit. E o perioada prielnica sa-ti faci prieteni noi.

Horoscop tarot. TAUR

5 de cupe

Aceasta carte semnifica pierderea, ratacirea si regretul. De asemenea, este legata de pierderi materiale, bani, posesiuni, relatii sau ceva legat de munca. Dar poate semnifica si durerea, descurajarea. Si totusi, nu ar trebui sa te lasi pacalit de faptul ca 5 de cupe este ilustrat de un personaj imbracat in negru, acoperit de durere, care se uita la cupele rasturnate. Concentreaza-te pe faptul ca el ignora cele doua cupe din spatele lui care sunt inca in picioare. Pierderea inseamna durere, insa poti gasi resursele si oportunitatile de a merge mai departe. Cand o usa se inchide, o alta se deschide. Fiecare pierdere inseamna o schimbare, iar schimbarea inseamna evolutie!

Horoscop tarot. GEMENI

6 de pentagrame

Aceasta carte inseamna de cele mai multe ori semn ca urmeaza imbunatatirea unei situatii, in mod special in ceea ce priveste banii. Aceasta este una dintre cele mai pozitive carti din tarot si inseamna dreptate, corectitudine si ciclicitatea vietii. Fie urmeaza ca cineva sa fie generos cu tine, fie faci tu un act de caritate cu cineva aflat in nevoie. Generozitatea nu trebuie sa fie de natura materiala, ci si spirituala.

Cateodata o vorba buna este mai importanta decat orice poate banul cumpara. Nu fii prea mandru sa accepti ceea ce ti se ofera.

