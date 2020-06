Horoscop tarot 6 iunie 2020. Gemenii întâlnesc o persoană misterioasă, Berbecii trăiesc o dezamăgire

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea.

Sunt doua tipuri de carti de tarot: 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

Iată mesajul zilei de sâmbătă, 6 iunie 2020, pentru fiecare zodie.

Horoscop tarot 6 iunie 2020 pentru Berbec

5 de pentagrame

Cartea simbolizeaza izolarea, insecuritatea, grijile, pierderea financiara, saracia. Atentie mare la ce faci. Nu te lasa descurajat. Orice moment de insecuritate, grijile pe care ti le faci te pot determina sa gresesti. Iar aceste greseli te pot costa bani.

Fii increzator, orice situatie care ti se pare ca treneaza sau merge mai incet decat iti doresti se poate arata dosebit de fructuoasa la final. Trebuie doar sa faci tot ce depinde de tine, apoi sa lasi Universul sa lucreze.

Horoscop tarot 6 iunie 2020 pentru Taur

Regina de pentagrame

Cartea simbolizeaza simtul practic, casnic, matern, securitatea si stabilitatea. Esti increzator in fortele proprii si te bucuri de sprijinul unei persoane foarte intelepte (cel mai probabil o persoana de sex feminin). Daca iti apare aceasta carte inversata poti avea frica de esec.

Nu faci nicio miscare de teama sa nu gresesti. Ai incredere in tine si cere sfaturi de la acea persoana stabila si inteleapta din viata ta.

Horoscop tarot 6 iunie 2020 pentru Gemeni

Regele de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza liderul nativ, vizionarul, antreprenorul, onoarea. O persoana intelectuala apare in calea ta sa te ajute. O actiune viitoare are nevoie de o analiza atenta. Nu trebuie sa te grabesti sau sa nu planifici in amanunt.

Aceasta persoana iti poate fi mentor. Concentreaza-te mai bine asupra unui lucru pentru a nu gresi.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.