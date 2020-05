Horoscop tarot 6 mai. Taurii sunt precauți, Gemenii trebuie să evite secretele

Horoscop tarot 6 mai. BERBEC

Justitia

Ti-ar placea sa faci multe lucruri astazi dar se pare ca te tine ceva. Gaseste modalitati prin care sa-i implici si pe ceilalti in aceste actiuni. Daca ai ceva de reprosat cuiva, asteapta seara. Este important sa-ti pastrezi un ton calm si temperat. De asemena, nu te lasa manipulat emotional.

Horoscop tarot 6 mai. TAUR

Eremitul / Pustnicul

Fii precaut azi si lasa mai mult spatiu pentru a gandi bine o situatie. Observa ce se petrece, priveste dincolo de aparente. Nu trebuie sa spui ce ai pe suflet daca simti ca nu e momentul. Desi poti parea sceptic si ezitant, poti fi capabil sa gasesti solutii si sa eviti sa repeti greselile din trecut.

Horoscop tarot 6 mai. GEMENI

Judecata

Poti realiza astazi o multime de lucruri astazi, in special in ceea ce priveste relatiile. Evita manipularile sau secretele. Nu iti aduc nimic bun si poti pierde increderea oamenilor care te sprijina in majoritatea timpului. Pastreaza lucrurile cat mai simple, respecta elementele de baza si vor aparea cele mai fericite rezultate.

