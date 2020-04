Horoscop tarot 7 aprilie 2020. Gemenii se îndrăgostesc, Berbecii obțin o victorie importantă

Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica.

Iata mesajul zilei de marți, 7 aprilie 2020, pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 7 aprilie 2020 pentru Berbec

6 de bate

Se intrevede o victorie. Daca ai fost implicat intr-un conflict, se anunta un castig de cauza. Poti sa te astepti la vesti bune in cariera. Ti se poate implini un vis, te inscrii la un curs de dezvoltare personala la care doreai sa participi de multa vreme. Sau poate iei un examen pentru care ai invatat foarte mult. Eforturile sunt rasplatite.

Horoscop tarot 7 aprilie 2020 pentru Taur

5 de cupe

Desi toate cupele ilustrate in card sunt rasturnate, mai sunt si cateva in picioare sip line. Mesajul este ca trebuie sa privesti intotdeauna partea plina a paharului, sa vezi beneficiile in orice situatie care, la prima vedere, nu e chiar roz. Desi pierderea poate fi acuta, dureroasa, inca poti gasi resursele sa te bucuri de viata.

Horoscop tarot 7 aprilie 2020 pentru Gemeni

3 de cupe

Daca esti singur, poate fi vorba de aparitia in viata ta a unei persoane cu care sa-ti doresti sa construiesti ceva solid. O perioada in care creste dorinta de a imparti totul cu jumatatea ta, la bine si la greu, exact ca in juramintele sfinte.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.