HOROSCOP tarot 8 martie. Gemenii sunt talentați, Vărsătorii dau dovadă de forță interioară

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de DUMINICA 8 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

8 de spade

O criza temporara din care exista o singura iesire: evadarea. Te-ai expus singur, te-ai legat, te-ai asuprit, ti-ai pus piedici. Acum este nevoie sa rupi lanturile cu care tu insuti te-ai legat. Cartea poate simboliza o renastere spirituala, o transformare. Iesi din “robia” pe care tot tut i-ai pricinuit-o.

HOROSCOP. TAUR

Cavalerul de pentagrame

Cavalerul de pentagrame este un individ angajat care va duce ireprosabil la indeplinire orice comanda primita. Totusi, el va ignora tot ce este in jurul tau, ceea ce inseamna ca va fi concentrat asupra bunurilor materiale in detrimentul tuturor celorlalte elemente care compun viata. Cavalerul este foarte eficient in munca sa, orice sarcina i s-ar da. Insa ii lispeste inspiratia, lumina.

HOROSCOP. GEMENI

8 de pentagrame (inversata)

Cartea simbolizeaza educatia, stagiatura, ucenicia. Nu exista nici un substitut pentru talent si experienta. O persoana poate dobandi calitati excelente si poate deveni maestru, doar prin aplicarea temeinica a cunostintelor pe care le poseda. Daca iti apare aceasta carte inversata, mesajul este atentie la neindemanare. Poti intarzia ducerea la indeplinire a unei sarcini din cauza neatentiei. Daca esti student si pici un examen, solutia este sa analizezi ce s-a intamplat, unde ai gresit de s-a ajuns aici.

