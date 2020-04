Horoscop tarot 9 aprilie 2020. Gemenii au o aventură, Taurii au probleme cu legea

Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora.

In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de joi, 9 aprilie 2020, pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 9 aprilie 2020 pentru Berbec

4 de pentagrame

Cartea sugereaza nevoia de control, stabilitate, securitate, posesiune, conservatorism. Energii puternice te ajuta sa depasesti cateva situatii limita care persista din trecut. Poate fi o coincidenta benefica, profita de orice situatie care iti apare in cale!

Horoscop tarot 9 aprilie 2020 pentru Taur

Cavalerul de spade

Cavalerul de spade poate fi mesagerul legii sau al Guvernului. Aceasta persoana este insarcinata cu puterea justitiei de a elimina pedeapsa si de a rasplati faptele bune. Figura din acest card te povatuieste ce sa repari daca ai facut ceva gresit. Cu cat iei masurile corecte mai rapid, cu atat mai bine.

Horoscop tarot 9 aprilie 2020 pentru Gemeni

Cavalerul de cupe

Aceasta carte simbolizeaza romantismul, sarmul, cavalerul in armura stralucitoare, imaginația. Pentru a-ti indeplini niste scopuri, ar trebui sa faci o calatorie, fizica sau spirituala. Cavalerul de cupe este simbolul creativitatii si al castigurilor. Poti incepeo noua aventura in domeniul profesional. Desi castigul se anunta a fi departe, el va fi pe masura eforturilor depuse.

