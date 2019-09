HOROSCOP TAROT de toamnă. Gemenii trebuie să ceară ajutorul, Vărsătorii trebuie să se răsfețe

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP TAROT de toamna trimite pentru fiecare zodie in parte mesajul ingerilor naturii. Zanele naturii ne sprijina in preocuparile pamantene, ne creste increderea de sine si credinta in abilitatile noastre de a face o diferenta pozitiva in lume.

Mesajul si ghidarile din setul de carti de tarot al zanelor naturii sunt pozitive si ne imputernicesc sa ne purtam coroana stralucitoare, sa ne construim respectul si stima de sine, sa ne valorizam mai mult, sa mergem cu incredere pe drumul ce ne-a fost menit.

HOROSCOP. Iata mesajul cartilor de tarot pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP BERBEC

8 de Toamna

Invata tot ce poti! Este timpul sa te reintorci la scoala sau sa participi la cursuri care sa-ti imbunatateasca abilitatile. Pot fi seminarii, cursuri de dezvoltare persoanala sau profesionala. Daca ai renuntat, la un moment dat, la studii, poate este timpul sa le reiei. Daca vrei sa faci o schimbare in cariera, acum pare un moment potrivit sa o faci. Energia pe care o lasi la locul de munca este apreciata de toata lumea, iar, conform Legilor atractiei, te poti astepta ca in schimb sa primesti prosperitae, abundenta, promovare.

Semnificatii suplimentare: educatie, imbunatatirea abilitatilor practice, proiecte pe termen lung, cercetare, faci munca ce te reprezinta.

Mesaj special: Cerceteaza inainte sa pornesti intr-o actiune. Incepe un tip de educatie, fie ca este vorba de seminarii, intoarcerea la o scoala abandonata, intrarea ca ucenic intr-o meserie.

HOROSCOP TAUR

Marea preoteasa

Marea preoteasa vine sa te asigure ca darurile tale spirituale sunt reale si gandurile intuitive sunt clare. Marea protease vrea cat u sa stii ca nimic din lumea spiritualitatii nu ar trebui sa mai fie un secret pentru tine. De aceea, ea iti prezinta toata intelepciunea pe care ea a acumulat-o, in speranta ca tu o vei folosi pentru a castiga incredere de sine.

Cea mai importanta revelatie abia acum vine. Petrece mai mult timp facand meditatii sau plimbandu-te in natura. Intreaba-te: Ce vreau cu adevarat? Merg cu adevarat pe drumul meu? Fericirea adevarata vine din constientizarea faptului ca alegerile pe care le faci sunt pentru binele tau absolut.

Corpul tau este o puternica arma intuitiva, care te poate duce in directia corecta. Fii atent la raspunsul emotional pe care il ai analizand diverse optiuni si lasa-le sa te ghideze. Aceasta carte indica, de asemenea, faptul ca abilitatile tale spirituale sunt puternice acum. Ai incredere in ceea ce-ti spune instinctul. Cartea deschisa a Marii preotese semnifica acceptarea faptului ca sunt multe drumuri catrea iubirea lui Dumnezeu.

Semnificatii suplimentare: acorda importanta viselor de noapte, trezire spirituala, fa planuri inainte sa actionezi, aduna informatii inainte sa iei decizii, tine-ti strategiile pentru tine.

Mesaj special: Ai incredere in intuitita ta. Analizeaza cu atentie inainte sa incepi o actiune. Ia in serios gandurile care iti apar in timpul meditatiei.

HOROSCOP GEMENI

5 de Toamna

Atunci cand simti ca drumurile sunt mult prea intortocheate pentru tine, ai un singur lucru de facut: cere ghidare divina! Dumnezeu, ingerii, zanele sunt tot timpul langa tine si asteapta ca tu sa le ceri ajutorul. Nu trebuie decat sa ceri, iar ei toti iti vor da ceea ce ai nevoie. Fii atent la semnele care iti arata ce trebuie sa faci in continuare. Mesajele magice apar oricand, oricum, trebuie doar sa fii atent ca sa le poti percepe. Daca nu le intelegi, cere sa fie mai clare.

Nu te concentra pe lucrurile negative din viata ta. Te vor face nefericit si, in plus, te vor pune pe un drum care iti va aduce si mai multe dificultati. Ai grija ca gandurile tale sa fie mereu pozitive, concentreaza-te doar pe ceea ce vrei, nu pe ceea ce n-ai.

Semnificatii suplimentare: pot aparea probleme cu banii, nu este momentul pentru schimbari in cariera, nu crede ca esti singur, pentru ca nu esti.

Mesaj special: Cere ajutorul! Nu te lasa coplesit de probleme cu banii. Atentie! Nu este un moment prielnic pentru a face schimbari in cariera.

