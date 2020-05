Horoscop tarot luna mai. Gemenii pot obține bani în plus, Capricornii își fac planuri

Horoscop tarot lunar MAI pentru BERBEC

Carul/Faetonul

Desi fizic esti “consemnat” la domiciliu, poti face cateva “calatorii”. Carul/Faetonul este o carte foarte puternica in tarot care simbolizeaza progresul, calatoria spre o noua directie in viata ta. Unde vrei sa te poarte acum, roata destinului?

Horoscop tarot luna MAI pentru TAUR

7 de pentagrame

Exista un domeniu anume in care vrei sa investesti timp si energie. Este ceva care te va ajuta sa te dezvolti in cariera si care sa aduca resurse financiare suplimentare. 7 de pentagrame este cartea care iti spune ca exista si butonul stop. Daca ceva n-a functionat pana acum, te poti opri si poti continua pe alt drum. Fii curajos si fa schimbarile care se impun.

Horoscop tarot lunar MAI pentru GEMENI

Magicianul

Magicianul este cartea antreprenorilor, a celor care lucreaza pe cont propriu, folosindu-se de talentele si punctele lor forte pentru a-si castiga existenta. Aceasta carte anunta oportunitatea de a obtine un venit suplimentar pe baza unei abilitati, pregatiri sau educatii dobandite in trecut. De asemenea, poate reprezenta oportunitate de a invata o abilitate noua care sa-ti aduca venituri in plus.

