HOROSCOP tarot pentru 28 februarie. Racii au parte de noi începuturi creatoare, Vărsătorii trebuie să se bazeze pe intuiție

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de VINERI 28 FEBRUARIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

9 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza curajul, perseverenta, testarea credintei. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca trebuie sa fii atent la deciziile pe care urmeaza sa le iei. Ele iti pot periclita o pozitie daca nu esti atent. In conflicte, nu este indicat sa intri in defensiva, ci sa-ti sustii parerea cu argumente solide.

HOROSCOP. TAUR

Puterea

Atentie la furie, lucrurile pot scapa de sub control. Incearca sa nu te agiti prea mult si evita orice neintelegere. Daca simti o furie reprimata, nu iti va fi de mare folos folosirea unor cuvinte grele. Spune ce ai de spus pe un ton bland si eliberator, fara sa te grabesti sau sa te lasi intimidat.

HOROSCOP. GEMENI

5 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza competitia, conflictul, dezacordul. Daca iti apare inversata, cartea anunta un success personal intr-o competie, confruntare. Ramai cu picioarele pe pamant, infrunta ce ai de infruntat si mergi pe drumul tau cu curaj. Vor veni si rezultatele pe care ti le doresti!

