HOROSCOP tarot pentru luna decembrie. Berbecii se ocupă mai mult de casă, Taurii își aleg atent apropiații

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna DECEMBRIE 2019 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.



HOROSCOP BERBEC 2 de bate, 5 de bate, Marele preot (Hierofantul)



HOROSCOP Incearca in acest sezon festiv sa te ocupi mai mult de un sector pe care l-ai neglijat in ultima vreme. Pot fi casa/familia, cariera, studiul sau un hobby care iti aducea multa bucurie. Luna decembrie este si asa foarte aglomerata cu diverse activitati. Deci, ai grija sa nu te distantezi prea mult de un anumit aspect al vietii tale.



HOROSCOP TAUR 9 de pentagrame, 8 de bate, Valetul de cupe



HOROSCOP Sunt anumiti oameni cu care ai dori sa te reconectezi in aceasta luna decembrie si sunt sanse mari ca ei sa se intoarca in viata ta pentru totdeauna. De aceea este indicat sa faci o selectie atenta a celor pe care ii doresti alaturi de tine. Poate nu toti sunt ceea ce ai nevoie. Un simplu mesaj este de ajuns pentru a-i avea din nou aproape.



HOROSCOP GEMENI 2 de cupe, 5 de pentagrame, Cavalerul de spade



HOROSCOP Dintr-un anumit motiv, gandurile tale se indreapta catre fostele iubiri, catre povestile de dragoste pe care le-ai lasat, cumva, neterminate. Poate ca mai ai niste lucruri de invatat din ele si de aceea revii la aceste teme. Poate ca iti este dor de cineva, poate ca inca mai ai sentimente pentru cineva. Pune-ti ordine in viata si concentreaza-te pe prezent. Lasa trecutul in urma!



Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.