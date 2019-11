HOROSCOP TAROT pentru luna noiembrie. Vărsătorii sunt discreți în viața personală, Săgetătorii trec peste orice barieră

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Luna NOIEMBRIE 2019 se anunta una bogata pentru toate zodiile. Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP BERBEC 8 de cupe, Steaua, 7 de pentagrame

Se anunta o intersectare a drumurilor importante din viata ta. Orice este posibil. Ce alegi? Sa mergi pe acelasi drum sau sa schimbi directia? Poate o cale noua, mai inspirata, chiar daca pare dificila si nerealista ar fi alegerea mai potrivita pentru tine, in acest moment! Ce-ti spune inima? Actioneaza cum iti dicteaza ea si mergi inainte fara regrete si fara sa privesti inapoi.

HOROSCOP TAUR de bate, Imparatul, Asul de Cupe

Poate aparea o situatie de rivalitate in relatia de cuplu sau poate la birou. Fii cu ochii pe ceea ce faci si asuma-ti responsabilitatea faptelor tale. Concentreaza-te pe prioritatile tale si urmareste-ti interesul. Rivalii pot fi luati prin surprindere daca iti pastrezi taria de caracter si increderea de sine. Taurii nu pot fi mutate de pe pasunea pe care au decis sa ramana. Lupta pentru ceea ce iti doresti cu adevarat.

HOROSCOP GEMENI Cavalerul de pentagrame, Regele de pentagrame, Regele de cupe

Barbatii din viata ta iti pot provoca tot felul de surprize. Accepta ideea ca urmeaza o perioada interesanta.Fie descoperi ca ai admiratori de care habar n-aveai, fie colegii/fratii/prietenii de sex masculin au in viata lor tot felul de provocari si trebuie sa le fii alaturi. Este o perioada propice sa iti arati compasiunea, sa fii amabil cu ei. Daca, insa, acesti barbati iti fac zile fripte, indeparteaza-te de ei cat poti de mult, ocoleste-i, pentru a avea o luna noiembrie linistita.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.