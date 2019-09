HOROSCOP tarot pentru luna septembrie. Peștii au parte de o oportunitate semnificativă, Berbecii se întorc la o relație veche

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP BERBEC 9 de bate, 2 de cupe, As de bate

In aceasta luna vei avea oportunitatea de a reinnoi o relatie (romantica sau de prietenie puternica), mai ales daca in ultima vreme v-ati confruntat cu probleme. Profita de acest moment. Este ca un bilet castigator nu doar in ceea ce priveste afectiunea ta pentru partner si a partenerului pentru tine, dar va aduce si multa distractie si satisfactie. Preia comanda si actioneaza, ca de obicei! Nu vrei regreta!

HOROSCOP TAUR 10 de pentagrame, 10 de spade, Nebunul

Acesta este un punct de cotitura urias pentru tine. Vi se cere sa retrageti o investitie semnificativa pe care ati facut-o in ceva sau cineva si sa o redistribuiti in alta parte. Acest lucru marcheaza inceputul unui capitol cu totul nou in viata ta. Deci nu trebuie sa actionezi cu jumatati de masura. Foloseste-te de toate resursele pentru a identifica punctul mort si a cauta iesirea. Rezultatul va fi uimitor, pozitiv si inspirational.

HOROSCOP GEMENI Hierofantul, 8 de bate, Regina de pentagrame

Primesti vesti de departe sau o invitatie neasteptata care sa-ti atraga atentia. Esti un personaj flexibil, caruia ii place sa aiba mai multe oferte, insa uneori trebuie sa faci alegerea ferma. Acum este unul dintre acele momente. Fii prudent in aceasta luna septembrie! E bine oare sa sacrifici ceva vechi si de incredere pe ceva nou si necunoscut. Daca ai indoieli, judeca bine ca sa nu regreti mai tarziu! Fa ceea ce simti ca este bine!

