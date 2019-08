HOROSCOP tarot pentru perioada 8-11 august 2019. Berbecii au parte de cer senin, Gemenii trebuie să-și păstreze mintea limpede

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 5-11 august 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP BERBEC Rege de spade

HOROSCOP Aceasta carte reprezinta claritatea mentala, puterea intelectuala, autoritatea si adevarul. Regele sta pe tronul sau, cu fata inainte ca si cand ar fi pregatit sa se confrunte cu orice ii aduce viata. Tine spade in mana dreapta, mana constiintei, a mintii rationale. Manerul spadei este indreptat spre stanga, partea subcontientului, a mintii intuitive. Acest lucru simbolizeaza hotararea regelui, dar si flexibilitaea sa. Cand are de luat o decizie pe baza puterilor intelectuale, el isi lasa si intuitia sa lucreze. Regele poarta o tunica albastra, simbolul dorintei de cunoastere spiritual, si o mantie purpurie, simbolul compasiunii si intelectului. Spatele tronului este decorat cu fluturi (care simbolizeaza transformarea), luna in crestere si un inger in propierea urechii stangi, ca si cand i-ar spune ce sa faca.

HOROSCOP Copacii din spatele sau nu dau senzatia de miscare, ceea ce inseamna ca norii s-au risipit si situatia s-a stabilizat. Vantul prezent in celelate set de carti cu spate pare ca s-a domolit si ofera senzatia de stabilitate si claritate si de mai putin confuzie sau schimbari de stare.

HOROSCOP TAUR Puterea

HOROSCOP Aceasta carte simbolizeaza puterea, curajul, persuasiunea, influenta compasiunea. Cartea intruchipeaza o femeie care loveste usor fruntea si maxilarul unui leu. Desi este cunoscut pentru ferocitatea sa, pare ca femeia a calmat bestia gratie energiei sale pline de iubire. Leul este simbolul pasiunii salbatice, a dorintei, iar femeia demonstreaza ca instinctul animalic si pasiunea salbatica pot fi exprimate in maniere pozitive, cu ajutorul fortei interioare. Femeia nu foloseste forta sau pedeapsa, ci domina Leul prin putere interioara si control subtil.

HOROSCOP Femeia poarta o rochie alba, simbol al puritatii spiritului, precum si o centura si o coronita din flori, care reprezinta expresia naturii in cel mai frumos si complet mod. Deasupra capului este simbolul infitinului, ceea ce simbolizeaza potentialul si intelepciunea infinite.

HOROSCOP GEMENI 4 de bate

HOROSCOP Aceasta carte aduce vestea unui eveniment important care va fi mai distractiv decat iti imaginai. Te vei distra, te vei simti bine. Afacerile vor fi si ele la un nivel satisfacator. Vei fi mandru de tine, iar ceilalti iti for aprecia eforturile. Aceasta este o carte pozitiva si iti arata si ca ar trebui sa iti pastrezi mintea limpede. Sa te distrezi mai mult, chiar daca esti in faza de acumulare, in care n-ai cules inca toti laurii victoriei. O alta semnificatie ar fi ca este posibila o schimbare a resedintei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.