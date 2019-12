HOROSCOP TAROT pentru săptămâna 2-8 decembrie. Săgetătorii se simt în siguranță, Vărsătorilor nu le este teamă de competiție

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 2-8 decembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

Valetul de pentagrame

Aceasta carte este simbolul plictiselii. Poate esti tentat sa zici ca lucrurile au nevoie de mai multa agitatie. Esti sigur? Ar fi bine sa iti schimbi acest impuls si sa-ti folosesti energia intr-un mod mai bun. Incantarea trebuie creata.

In general, Valetul de pentagrame arata suportul de care ai nevoie pentru ca o sarcina sa fie indeplinita. Este un semn de bun augur care iti da energie. Valetul de pentagrame iti da putere de concentrare intr-o sarcina care nu iti produce placere, dar pe care trebuie sa o faci.

HOROSCOP. TAUR

7 de pentagrame

Aceasta carte are legatura cu banii, investitiile si iti transmite ca urmeaza sa primesti recompense pentru eforturile tale sustinute. Aceeasi interpretare poate fi si in dragoste. Daca ai investit sentimente in relatia ta, roadele se vor vedea in curand. Aceasta este o carte pozitiva care te face sa te simti mai sigur. Lucrurile se indreapta in directia buna. Trebuie doar sa alegi in ce domeniu iti canalizezi energia. Alege intelept!

HOROSCOP. GEMENI

Puterea

Aceasta carte iti transmite ca mintea este ceea ce conteaza si trebuie sa-ti pastrezi concentarea pe ceea ce vrei si nu pe ceea ce nu vrei in viata. Mesajul este ca ai abilitatea de a-ti folosi gandurile in favoarea ta sau a celorlalti. Si nu doar abilitatea, ci si responsabilitatea. Infrange-ti temerile, controleaza-ti impulsurile, nu-ti pierde rabdarea. Este important sa meditezi, sa petreci timp singur, chiar si daca esti angajat intr-o relatie si ai 12 copii. Nu-ti da voie sa-ti irosesti energia in frica si griji. Scoate-le din capul tau, pastreaza-ti mintea limpede.

