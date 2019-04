HOROSCOP tarot pentru săptămâna 23-28 aprilie. Berbecii primesc o veste de la o persoană tânără, Gemenii sunt dominați de minte în fața inimii

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.



HOROSCOP Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 15-21 aprilie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:



HOROSCOP BERBEC Valet de cupe



HOROSCOP Aceasta carte iti transmite mesajul ca poti aduce la lumina copilul din tine. Ai nevoie sa te joci, sa visezi, sa te distrezi. Daca ti-a aparut aceasta carte insemna ca iei viata mult prea in serios.



HOROSCOP Valetul iti mai spune ca o persoana, cel mai probabil mai tanara decat tine, iti va aduce o veste.



HOROSCOP TAUR Lumea



HOROSCOP Aceasta carte iti arata ca, in mod figurativ, greutatea Lumii se sprijina pe umerii tai. Ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ceri ajutor cand ai nevoie. Nu le poti face tu pe toate si nici nu trebuie.



HOROSCOP Aceasta carte iti mai spune si ca mai ai putin si ai ajuns la capat de drum. Nu trebuie sa renunti in acest moment. Chiar daca simti ca meriti o pauza, nu te opri acum. Esti aproape de recompensa.

HOROSCOP GEMENI Imparatul



HOROSCOP Aceasta carte arata dominatia mintii asupra inimii. Cateodata nu este de bun augur, insa uneori este necesara. Aceasta este hotararea care trebuie luata atunci cand apare aceasta carte. Cand alegerile sunt greu de facut si trebuie sa-ti pastrezi concentrarea. Aceasta carte iti transmite ca trebuie sa ai incredere ca autocontrolul si concentrarea iti vor aduce raspunsul corect. Mergi inainte si fa ceea ce este mai bine pentru tine. Daca te poti stapani pe tine, atunci poti stapani o lume.



HOROSCOP De asemenea, cartea poate fi imaginea unui barbat in varsta din viata ta. Poate un coleg, poate tatal sau o figura pe care o asociezi tatalui. Poate ca este o persoana de care esti interesata din punct de vedere romantic. Daca DA, nu-l scoate din carti, doar pentru ca este batran. Poate simti ca acest om conduce cu o mana de fier. Poate fi frustrant cateodata, insa el incearca sa te ajute. El vrea sa vezi regulile care vor aranja totul, sa realizezi ca fara o structura logica nu poti tine sub control emotiile si dorintele puternice.



