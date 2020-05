Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Fecioarele vor să evadeze, Săgetătorii au parte de iubire împărtășită

Horoscop tarot. BERBEC

Imparatul

Aceasta carte arata dominatia mintii asupra inimii, autoritatea, structura sau o figura paterna.

Daca Imparateasa este arhetipul maternal al cartilor de Tarot, Imparatul este tatal. El sta pe o tron mare de piatra, strajuit de patru capete de berbec (conexiunea simbolica cu Marte si Berbecul). In mana dreapta, Imparatul are un sceptru cu Ankh (hieroglifa egipteana, simbolul vietii eterne), iar in mana stanga un glob reprezentand lumea pe care o conduce.

Roba sa rosie indica puterea, pasiunea, energia, iar armura de sub roba sugereaza ca este protejat de orice amenintare (orice raspuns emotional sau vulnerabilitate). Barba lunga si alba simbolizeaza viata lunga, experienta si intelepciunea acumulate de-a lungul timpului, iar coroana este simbolul autoritatii.

In fundal, in spatele tronului se vad niste varfuri montane care simbolizeaza fundatia solida si rezistenta la schimbari. Printre varfurile montane trece un rau mic, datator de speranta, in ciuda tuturor vicisitudinilor. Raul mai simbolizeaza si firea emotionala, dar bine ascunsa si care iese la iveala numai dupa adanci sapaturi.

Horoscop tarot. TAUR

Spanzuratul

Aceasta carte simbolizeaza pauza, capitularea, renuntarea, perspectivele noi. Spanzuatul infatiseaza un barbat atarnat cu capul in jos, suspendat de o cruce de lemn. El vedea lumea dintr-o cu totul alta perspectiva. Expresia faciala este calma si serena, sugerand ca aceasta pozitie suspendata este o alegere a sa. In jurul capului se vede o aura stralucitoare, semn al ideilor noi sau al iluminarii. Piciorul drept este legat de crucea de lemn, insa piciorul stang este liber si indoit in spatele celui drept. Armele sunt incrucisate la spate, formand un triunghi inversat. Barbatul poarta pantaloni rosii simbolizand pasiunea si corpul fizic si o camasa albastra, simbolizand cunoasterea. Spanzuratul este cartea renuntarii la sine, “spanzurarea” simbolizeaza sacrificiul in scopul obtinerii unor rezultate mai bune.

Horoscop tarot. GEMENI

Carul (Faetonul) – chariot

Aceasta carte indica multa energie, dar nu fara un scop. Aceasta energie trebuie canalizata spre un tel. Cand iti apare aceasta carte este un semn clar ca visurile si sperantele tale implica multa vointa si ambitie pentru a deveni realitate.

Carul (Faetonul) indica determinare, demonstrarea calitatilor. Este un semn ca trebuie sa mergi inainte cu ceea ce ti-ai propus si sa dai ce ai mai bun. Aminteste-ti ca ai nevoie de inteligenta si de ambitie pentru a avea succes.

