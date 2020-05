Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Gemenii au oportunități în carieră, Săgetătorii sunt intuitivi

Iata care este mesajul saptamanii 18-24 mai 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop tatrot. BERBEC

3 de cupe

Aceasta carte simbolizeaza celebrarea, prietenia, creativitatea, colaborarea. Cartea infatiseaza trei fete tinere care danseaza in cerc, tinand in aer, deasupra capului, cate o cupa, ca si cand ar toasta si ar celebra un succes. Ele se uita una la cealalta cu apreciere, onoare si respect si pare ca sunt legate de o conexiune emotionala, de o prietenie temeinica. Este ca si cand una se ridica pe cealalta, iar toate trei celebreaza succesul grupului. Pamantul este plin de flori, fructe, dovleci, simbolizand abundenta recoltei.

Horoscop tarot. TAUR

10 de cupe

Aceasta carte este cea mai incurajatoare din pachetul de carti de tarot. Ea este simbolul fericirii mature, a implinirii, a vietii de familie prospere. Chiar daca esti singur, aceasta carte ii contine pe toti membrii familiei tale, rude, frati. Implinirea spirituala este si ea simbolizata de acesta carte. Retine, aceasta este o carte de bun augur, indiferent de intrebarea pe care ti-ai pus-o.

Horoscop tarot. GEMENI

Asul de pentagrame

Aceasta carte simbolizeaza oportunitatea in cariera, manifestarea abundentei. Ea ilustreaza o mana ce iese dintr-un nor, iar mana este ocupata de o mare moneda din aur. Este semnul ca moneda este disponibila celui care vrea sa o ia. Se anunta, astfel, o noua oportunitate scociata cu bunastarea, afaceriel, abundenta. Accepta ceea ce ti se ofera! Privelistea din carte este incantatoare si abunda de prosperitate. Iarba verde, crini albi, o arcada plina de flori. Pe sub arcada se intrezaresc varfuri de munte, simbolul ambitiilor financiare. Iti poti atinge ambitiile in cariera, dar pentru asta este nevoie de munca si determinare (urcatul pe munte nu este cea mai usoara sarcina). Asul de pentagrame te incurajeaza sa profiti de fiecare oportunitate care iti apare in cale.

