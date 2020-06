Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Săgetătorii își pot găsi jumătatea, Berbecii au parte de noi oportunități

Horoscop TAROT. BERBEC

7 de cupe

Aceasta carte este simbolul oportunitatilor, al alegerilor, al gandirii intelepte, al iluziei. Cartea infatiseaza un barbat care sta in fata a 7 cupe pline cu diverse daruri. Unele cupe contin daruri dezirabile (bijuterii, lauri de victorie), altele contin mai degraba blesteme (serpi, dragoni). Norii si cupele simbolizeaza visurile si dorintele barbatului. Cu alte cuvinte, cartea transmite mesajul “Ai grija ce-ti doresti, caci s-ar putea sa devina realitate!”. Alegeri trebuie facute, insa in deplina cunostinta de cauza, astfel incat sa nu cazi in mirajul beneficiilor si sa ajungi la cupa indezirabila.

Horoscop TAROT. TAUR

8 de bate

Aceasta carte are multe intelesuri. Poate semnifica miscarea, schimbarea, actiunea, calatoriile. Cartea ilustreaza 8 bate inmugurite care traverseaza aerul la videza mare. Zborul lor sugereaza schimbarea, miscarea, calatoriile. Cerul este senin, deasupra unui rau linisit, ceea ce aduce speranta ca daca ai facut tot ce a depins de tine, nu mai ramane decat sa astepti rezultatele.

Horoscop TAROT. GEMENI

4 de spade

Aceasta carte simbolizeaza odihna, relaxarea, meditatia, contemplatia, recuperarea. Cartea infatiseaza un barbat stand la orizontala intr-un mormant. Una din sabii se afla sub cavaler, simbolizand un singur punct de vedere, iar alte trei sabii stau deasupra lui indreptate spre cap si spre tors. Fereastra cu vitralii de deasupra arata o femeie si un copil, probabil familia barbatului care se odihneste. Simbolul cartii este ca inainte de o noua provocare trebuie sa te odihnesti.

