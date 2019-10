HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Berbecii au multă energie, Leii trebuie să ceară ajutor dacă au nevoie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 21-27 octombrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

Carul (Faetonul)

Aceasta carte indica multa energie, dar nu fara un scop. Aceasta energie trebuie canalizata spre un tel. Cand iti apare aceasta carte este un semn clar ca visurile si sperantele tale implica multa vointa si ambitie pentru a deveni realitate.

Carul (Faetonul) indica determinare, demonstrarea calitatilor. Este un semn ca trebuie sa mergi inainte cu ceea ce ti-ai propus si sa dai ce ai mai bun. Aminteste-ti ca ai nevoie de inteligenta si de ambitie pentru a avea succes.

HOROSCOP. TAUR

2 de spade

Acesta carte simbolizeaza dificultatea in decizii, cantarirea optiunilor, un impas, evitarea. 2 de cupe intruchipeaza o femeie intr-o roba alba, care tine incrucisat, la piept, doua spade. Este legata la ochi, pentru a ne transmite confuzia in legatura cu problemele si solutiile pentru acestea. Poate ca nici nu vede informatiile relevante care ar ajuta-o in luarea unei decizii clare. Spadele pe care le tine in mana sunt intr-un echilibrul perfect, sugerand faptul ca isi cantareste foarte bine gandurile si optiunile.

In spatele femeii este o apa cu insule pietroase. Apa reprezinta emotiile, iar insulele reprezinta obstacolele din drumul sau si sugereaza ca deciziile pe care trebuie sa le ia nu sunt chiar floare la ureche. Luna aflata in crestere de pe cer simbolizeaza faptul ca femeia trebuie sa aiba incredere in propria intuitie pentru a lua cea mai buna decizie.

HOROSCOP. GEMENI

Marea Preoteasa

Aceasta carte iti arata ca, in mod figurativ, greutatea Lumii se sprijina pe umerii tai. Ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ceri ajutor cand ai nevoie. Nu le poti face tu pe toate si nici nu trebuie.

Aceasta este o carte cu semnificatii spirituale puternice, deseori cu intelesuri sexuale. Poate insemna faptul ca esti intr-o stare in care esti foarte atractiv pentru persoanele din jurul tau. Cartea este asociata cu Luna si femininatatea, dar si cu inspiratia. Este timpul sa te bazezi pe intuitie si pe cunostintele interioare si mai putin pe ratiune si intelect.

Fii atent la visele tale, sincronicitatile sunt foarte dese. Daca esti barbat, cand iti apare aceasta carte ea semnifica prezenta unei femei pe care o doresti, dar care nu poate fi a ta.

