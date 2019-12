HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Berbecii au oportunități creative, Peștii au parte de noi începuturi

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP TAROT. BERBEC

Valetul de cupe

Aceasta carte simbolizeaza mesajele intuitive, curiozitatea, posibilitatile, oportunitatile creative. Valetul de cupe infatiseaza un barbat imbracat intr-o tunica albastra cu imprimeuri florale si poarta pe cap o bereta albastra cu esafa care cade in falduri. El sta pe mal, iar in spate se vede o mare cu valuri. In mana dreapta are o cupa. Surprinzator, un peste isi scoate capul din cupa si priveste tanarul. Acest beste si marea din spatele lui reprezinta elementul Apa, simbolul creativitatii, intuitiei, al sentimentelor si al emotiilor. Aparitia neasteptata a pestelui din cupa semnifica inspiratia creativa care vine de nicaieri si numai atunci cand esti deschis catre aceste lucruri.

HOROSCOP. TAROT. TAUR

8 de spade

Aceasta carte sugereaza faptul ca dai inapoi din cauza fricii. Te sperie viitorul si nu vrei sa fii ranit. Concentreaza-te pe ceea ce te sperie. Adevarul poate fi mai putin inspaimantator decat crezi.

Aceasta carte iti apare atunci cand esti pregatit sa invingi. Nu te teme de necunoscut. Multe binecuvantari pot aparea de unde nici nu te astepti. Analizeaza-ti comportamentul, gandurile, discursul si elibereaza-le de negativitate. Tot ce spui, tot ce faci, deciziile pe care le iei iti afecteaza viata. Daca simti nevoia sa fii ajutat pentru a scapa de negativitate, solicita ajutorul. Nu te astepta ca altii sa ghiceasca ce simti.

HOROSCOP. TAROT. GEMENI

Rege de pentagrame

Aceasta carte inseamna autoritate, traditie si succes la bani. Este un semn ca acum nu este momentul sa faci pe razvratitul, ci sa urmezi cai deja batatorite. Mesajul cartii intareste ideea ca trebuie sa fii un bun organizator, sa iti pui in ordine viata, fara sa-ti epuizezi resursele.

Aceasta carte poate fi si despre un barbat din preajma ta, statura masculina, cu parul si ochii inchisi la culoare. Mesajul este ca poti avea incredere totala in el.

