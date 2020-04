Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Berbecii au parte de noi începuturi, Fecioarele simt eliberare

Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 13-19 aprilie 2020 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop tarot. BERBEC

As de bate

Aceasta carte inseamna noi inceputuri cu semnale pozitive si are legatura, deseori, cu zona cariera. Daca ai avut dificultati in ultima vreme, aceasta carte iti transmite mesajul ca vei scapa de ele. Asul de bate aduce energie, pozitivitate. In curand le vei simti si tu. Este o perioada propice sa incepi ceva nou. Ce va fi?

Horoscop tarot. TAUR

2 de cupe

Aceasta carte se refera la parteneriatul romantic, dar nu numai. Aceasta carte vorbeste despre echilibru, despre prietenie, despre bucurie si despre daruire. Aceasta carte iti transmite mesajul ca lucrurile se vor indrepta. Te vei simti mai iubit, mai fericit.

Horoscop tarot. GEMENI

3 de pentagrame

Aceasta carte este excelenta, mai ales in ceea ce priveste cariera, locul de munca. Ea iti transmite mesajul ca munca si eforturile tale sunt apreciate, chiar daca nu iti primesti remuneratia.

De asemenea, mesajul este sa continui ceea ce faci acum, caci esti pe drumul cel bun. Nu renunta ca sa incepi ceva nou.

