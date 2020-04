Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Berbecii își fac planuri de viitor, Racii au parte de un nou început

Horoscop tarot. BERBEC

2 de bate

Aceasta carte simbolizeaza planurile de viitor, progresul, deciziile, desoperirea. Cartea infatiseaza un barbat imbracat in mantie rosie, care poarta o palarie rosie, iar in mana tine un mic glob pamantesc. Lumea este, cu alte cuvinte, in mainile sale, marcand potentialul enorm care i se deschide la orizont. Barbatul sta increzator in castelul sau, sugerand faptul ca, desi cunoaste oportunitatile, nu este inca gata sa paraseasca zona de confort ca sa isi indeplineasca visurile. Are inca multe planuri de facut in acest sens. Mana sa se odihneste pe o bata indreptata in sus, in timp ce cea de-a doua bata este sprijinita de peretele castelului, sugerand inca o data ca barbatul nu este gata de aventura. In fundal, pamanturile fertile, desi stancoase, promit recolte bogate. Nu mai trebuie decat ca barbatul sa-si faca curajul sa treaca la treaba.

Horoscop tarot. TAUR

4 de bate

Aceasta carte aduce vestea unei bucurii, a unei celebrari, a atingerii armoniei, a relaxarii, a intoarcerii acasa. Cartea infatiseaza doi oameni fericiti dansand si sarbatorind cu flori in mana. In prim-plan se vad cununi de flori si struguri suspendate intre bate. Impreuna, aceste elemente aduc mesajul bucuriei, al satisfactiei care vin odata cu implinirea unui tel important, unui scop. In spate, alt grup de oameni (probabil familia) stau in fata unui castel mare (reprezentand siguranta si confortul casei) si sarbatoresc, de asemenea.

Horoscop tarot. GEMENI

10 de bate

Aceasta carte te poate face sa simti ca duci o povara grea. Ce crezi ca ai putea face ca sa-ti mai usurezi putin incarcatura (fie ca este ceva emotional, fie ca este ceva fizic)? Poate ca este vorba de ceva emotional si atunci trebuie sa faci pace cu tine insuti. Nu te forta sa faci si ce nu poti.

O alta semnificatie a lui 10 de bate mai poate fi ca ai muncit mult pentru a ajunge la obiectivele cu care ai avut succes, iar acum esti foarte obosit. Poate ca ai nevoie de o pauza. Ia-ti una!

