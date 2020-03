HOROSCOP tarot pentru săptămâna în curs. Berbecii sunt lideri, Racii trec prin schimbare

HOROSCOP TAROT. BERBEC

Rege de bate

Aceasta carte este simbolul liderului, al viziunii, al antreprenoriatului si al onoarei. Regele de bate sta pe tronul sau, tinand in mana o bata inmugurita, simbolul vietii si al creativitatii. Tronul si capa sunt decorate cu lei si salamandre, ambele simbolul focului si al puterii. Salamendrele isi musca propriile cozi, reprezentand infinitul si drumul inainte, indiferent de obstacolele intalnite in cale.

HOROSCOP TAROT. TAUR

Marele preot (Hierofantul)

Cartea simbolizeaza intelepciunea spirituala, credintele religioase, normele, traditiile. Hierofantul (Mare preot) este versiunea masculina pentru Marea Preoteasa. El infatiseaza o figura religioasa, asezata intre doi stalpi ai unui temple. Marele Preot poarta trei robe de culori diferite – rosu, albastru si alb -, o coroana in trei randuri, reprezentand cele trei lumi pe care le patroneaza (constientul, subconstientul si supraconstientul). In mana stanga, el poarta crucea papala, un sceptru triplu care simbolizeaza statutul religios. Mana dreapta o tine ridicata intr-o binecuvantare religioasa, cu doua degete indreptate spre Rai si doua, spre Pamant. In fata lui ingenunchiaza doi credintiosi. Sarcina Hierofantului este sa dea mai departe din intelepciunea sa celor doi, initiindu-I pe calea spiritualitatii. Pare ca le vorbeste, ca intr-un ritual de trecere spre un alt nivel din punct de vedere spiritual. Cele doua chei de la picioarele Marelui Preot semnifica echilibrul dintre mintea constienta si cea subconstienta, precum si dezlegarea misterelor pe care numai Marele preot o poate face.

HOROSCOP TAROT. GEMENI

3 de bate

Aceasta carte iti transmite mesajul ca nu trebuie sa te ingrijorezi cu privire la bani. Ba mai mult, iti arata ca o suma de bani urmeaza sa-ti intre in cont. Te simti foarte puternic, poti experimenta, in sfarsit, ceea ce poarta numele de succes.

3 de bate este o carte pozitiva si in ceea ce priveste locul de munca. Eforturile iti vor fi vazute si recompensate. Apreciaza-ti munca la adevarata ei valoare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.