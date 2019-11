HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Berbecii sunt plini de regret, Leii trebuie să fie cumpătați

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii1 8-24 noiembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. TAROT. BERBEC

5 de cupe

Aceasta carte iti reaminteste ca este foarte important pe ceea ce te concentrezi in viata ta. De acest lucru depinde calitatea vietii tale. Pe ce alegi sa te concentrezi de aici incolo? In majoritatea pachetelor de carti de tarot, pe 5 de cupe este infatisata o figura trista, abatuta, cu trei dintre cele cinci cupe daramate si numai doua in picioare. Mesajul este unul clar: regretul. Dar ar trebui sa iti para rau dupa “laptele varsat” sau sa te concentrezi pe ce ti-a mai ramas? Ai ce alegi!

HOROSCOP. TAUR

Roata norocului

Aceasta carte iti transmite mesajul ca lucrurile se vor schimba. Cartea este de bun augur, chiar daca schimbarea poate fi dificila si chiar traumatica. Este vremea schimbarii orientarii spre spiritualitate si karma. Schimbarile fac parte din ciclicitatea vietii.

Roata norocului iti reaminteste ca totul va trece, nimic nu ramane definitiv, chiar daca e de bine, chiar daca e de rau. Atunci cand esti pe acoperisul lumii, fii cu picioarele pe pamant si tine cont ca, la un moment dat, situatia poate deveni altfel.

Traieste in prezent, concentreaza-te le lucrurile cu care esti binecuvantat, realizeaza ca nu poti controla ceea ce ti se intampla in viata. Dar nici acest lucru nu e ceva rau. Mergi cu valul si gandeste pozitiv.

HOROSCOP. GEMENI

10 de bate

Aceasta carte te poate face sa simti ca duci o povara grea. Ce crezi ca ai putea face ca sa-ti mai usurezi putin incarcatura (fie ca este ceva emotional, fie ca este ceva fizic)? Poate ca este vorba de ceva emotional si atunci trebuie sa faci pace cu tine insuti. Nu te forta sa faci si ce nu poti.

O alta semnificatie a lui 10 de bate mai poate fi ca ai muncit mult pentru a ajunge la obiectivele cu care ai avut succes, iar acum esti foarte obosit. Poate ca ai nevoie de o pauza. Ia-ti una!

