HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Berbecii trebuie să muncească din greu, Vărsătorii sunt la răscruce de drumuri

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 7-13 octombrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

8 de pentagrame

Aceasta carte iti transmite mesajul ca urmeaza o perioada in care trebuie sa muncesti din greu. Nu trebuie, insa, sa percepi lucrurile intr-o maniera negative. Dimpotriva. Gandeste-te la recompensele care vor veni. Nu ezita sa ceri ajutorul.

8 de pentagrame iti arata ca eforturile trebuie sa fie justificate. Prioritizeaza-ti actiunile si fa totul cu pasiune. Altfel nu vei fi productiv deloc. Cauta echilibrul. Nu trebuie sa muncesti tot timpul. Ai nevoie si de pauza.

HOROSCOP. TAUR

Nebunul

Aceasta carte este indicatorul inocentei, al spontaneitatii, al spiritului liber si al noilor inceputuri. Cartea are numarul 0 – numarul potentialului nelimitat – si nu are o pozitie specifica in cartile de Tarot. Nebunul poate fi plasat fie la inceputul Arcanei Majore, fie la sfarsitul ei. De fapt, Arcana Majora este considerate calatoria Nebunului prin viata. El este prezent peste tot si nu are nevoie de un numar.

Nebunul de pe cartea de Tarot intruchipeaza un tanar care sta pe marginea unui deal, fara sa-i pese de lume, setandu-si planurile pentru noi aventuri. El priveste in zare, parca infruntand necunoscutul. Deasupra umarului drept are bocceluta cu cele necesare si, judecand dupa cat este de mica, pare ca nu are nevoie de multe. Trandafirul alb din mana stanga simbolizeaza puritatea, inocenta. Iar catelul alb de la picioarele sale reprezinta loialitatea, protectia, imputernicirea de care are nevoie dpentru a merge inainte, de a invata lectiile ce sunt de invatat pe aceasta lume. Muntele din fundal ne duce cu ganul la faptul ca pot urma si alte provcari, pentru care trebuie sa fii prezent si concentrat pe ceea ce are de facut.

HOROSCOP. GEMENI

Imparatul

Aceasta carte arata dominatia mintii asupra inimii, autoritatea, structura sau o figura paterna.

Daca Imparateasa este arhetipul maternal al cartilor de Tarot, Imparatul este tatal. El sta pe o tron mare de piatra, strajuit de patru capete de berbec (conexiunea simbolica cu Marte si Berbecul). In mana dreapta, Imparatul are un sceptru cu Ankh (hieroglifa egipteana, simbolul vietii eterne), iar in mana stanga un glob reprezentand lumea pe care o conduce.

Roba sa rosie indica puterea, pasiunea, energia, iar armura de sub roba sugereaza ca este protejat de orice amenintare (orice raspuns emotional sau vulnerabilitate). Barba lunga si alba simbolizeaza viata lunga, experienta si intelepciunea acumulate de-a lungul timpului, iar coroana este simbolul autoritatii.

In fundal, in spatele tronului se vad niste varfuri montane care simbolizeaza fundatia solida si rezistenta la schimbari. Printre varfurile montane trece un rau mic, datator de speranta, in ciuda tuturor vicisitudinilor. Raul mai simbolizeaza si firea emotionala, dar bine ascunsa si care iese la iveala numai dupa adanci sapaturi.

