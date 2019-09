Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP BERBEC Imparatul

HOROSCOP Aceasta carte arata dominatia mintii asupra inimii. Cateodata nu este de bun augur, insa uneori este necesara. Este hotararea care trebuie luata atunci cand apare aceasta carte. Cand alegerile sunt greu de facut si trebuie sa-ti pastrezi concentrarea. Aceasta carte iti transmite ca trebuie sa ai incredere ca autocontrolul si concentrarea iti vor aduce raspunsul corect. Mergi inainte si fa ceea ce este mai bine pentru tine. Daca te poti stapani pe tine, atunci poti stapani o lume.



HOROSCOP De asemenea, cartea poate fi imaginea unui barbat in varsta din viata ta. Poate un coleg, poate tatal sau o figura pe care o asociezi tatalui. Poate ca este o persoana de care esti interesata din punct de vedere romantic. Daca DA, nu-l scoate din carti, doar pentru ca este batran. Poate simti ca acest om conduce cu o mana de fier. Poate fi frustrant cateodata, insa el incearca sa te ajute. El vrea sa vezi regulile care vor aranja totul, sa realizezi ca fara o structura logica nu poti tine sub control emotiile si dorintele puternice.

HOROSCOP TAUR Regina de spade

HOROSCOP Regina de spade simbolizeaza independenta, regulile clare, comunicarea directa si judecata justa. Regina de spade este asezata pe un tron de piatra, decorat cu un heruvim, ceea ce simbolizeaza latura ei firava, fluturi, reprezentand transformarea. Privirea ii este indreptata spre inainte, spre viitor. Mana stanga este ridicata, iar mana dreapta tine o spade dreapta, indicand dorinta de a afla adevarul, in toate situatiile. Norii se aduna pe cerul ei, insa vantul puternic trece prin copaci, simbolizand natura schimbatoare.

HOROSCOP GEMENI Regina de cupe

HOROSCOP Aceasta carte este una dintre cele mai indragite din pachetul de carti de tarot. Ea indica dragostea, compasiunea, grija pentru noi insine si pentru cei din jurul nostru. Poate fi vorba despre o femeie din viata ta, cu parul deschis la culoare. Cand iti apare aceasta carte poti intelege ca o femeie cu aceste caracteristici se numara printre sustinatorii tai si iti ofera ajutorul. Daca nu exista o astfel de femeie in viata ta, atunci cartea iti aduce mesajul ca trebuie sa te tratezi cu dragoste si compasiune, sa-ti arati respectul pe care il meriti.

