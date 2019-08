Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 12-18 august 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP BERBEC Rege de cupe

Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul emotional, compasiune si diplomatie. Regele de cupe sta pe un tron mare de piatra, poarta o tunica albastra si o mentie aurie – simbol al statusului si al autoritatii. O mica amuleta in forma de peste la gat simbolizeaza creativitatea. In mana dreapta tine o cupa care reprezinta emotiile, iar in stanga un sceptru, simbolul puterii si al controlului. El nu se uita la cupa sa, parand ca se concentreaza pe altceva. Poate ca isi stapaneste foarte bine emotionalul, incat nu mai e nevoie sa se concentreze atat de mult pe el insusi. De asemenea, Regele de cupe pare sa pluteasca pe un bloc de granit in mijlocul unei mari agitate. In spatele lui, un peste sare din apa, in stanga lui, un vapor navigheaza in siguranta, in ciuda furtunii. De aceea, aceasta carte este simbolul calmului si al echilibrului, chiar si in perioade tulburi. Trebuie sa inveti cum sa-ti imbratisezi emotiile, un sa-ti stapanesti impulsurile subcontientului, fara sa te lasi coplesit de ele. Ai puterea de a controla si echilibra ceea ce simti.

HOROSCOP TAUR 5 de pentagrame

Aceasta carte poate insemna ca nu te simti in siguranta. Dar iti aminteste ca in viata exista intotdeauna o solutie, fie ca o vezi sau nu. Poate ca te simti singur, dar ai capacitatea de a schimba situatia. Cere ajutor. Poate ca ti se pare ca esti singurul aflat in suferinta, in timp ce ceilalti traiesc in indestulare. Nu trebuie decat sa constientizezi faptul ca cineva te poate ajuta. Nu trebuie decat sa ceri si ti se va da. Ajutorul de care ai nevoie va veni.

HOROSCOP GEMENI

Luna

Aceasta carte inseamna ca lucrurile pot deveni confuze. Iti vine greu sa intelegi de unde vii, cu atat mai putin ce gandesc sau simt altii. Trebuie sa te relaxezi. Nu incerca sa fortezi lucrurile sau sa faci oamenii sa actioneze inainte de a fi pregatiti.

Urmeaza o perioada in care esti mai intuitiv decat de obicei. Ai incredere in instinctele tale si in mesajle pe care le primesti, chiar daca nu stii de unde vin. De asemenea, aceasta carte iti transmite mesajul ca nimic nu este ceea ce pare. Nu ca ar trebui sa fii tot timpul neincrezator, insa daca simti ca cineva nu este de incredere, cel mai probabil nu este. Ai incredere in ceea ce simti. Daca astepti un raspuns de la cineva, din pacate, va dura mai mult decat credeai. Ai rabdare!

