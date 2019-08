HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Capricornii vor avea parte de succes, Peștii au parte de iubire reciprocă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 19-25 august 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

3 de cupe

Aceasta carte este despre reuniuni, nu neaparat reuniuni romantice. Poate ca te intalnesti cu cineva din trecutul tau. Poate este o intalnire cu fosti colegi, prieteni care, din diverse motive, au disparut din viata ta. De asemenea, aceasta carte poate aduce mesajul unei celebrari: a unei presoane pe care o iubesti sau poate aduce vestea venirii pe lume a unui copil. Sau poate anunta o nunta sau alt eveniment fericit.

HOROSCOP. TAUR

Rege de cupe

Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul emotional, compasiune si diplomatie. Regele de cupe sta pe un tron mare de piatra, poarta o tunica albastra si o mentie aurie – simbol al statusului si al autoritatii. O mica amuleta in forma de peste la gat simbolizeaza creativitatea. In mana dreapta tine o cupa care reprezinta emotiile, iar in stanga un sceptru, simbolul puterii si al controlului. El nu se uita la cupa sa, parand ca se concentreaza pe altceva. Poate ca isi stapaneste foarte bine emotionalul, incat nu mai e nevoie sa se concentreze atat de mult pe el insusi. De asemenea, Regele de cupe pare sa pluteasca pe un bloc de granit in mijlocul unei mari agitate. In spatele lui, un peste sare din apa, in stanga lui, un vapor navigheaza in siguranta, in ciuda furtunii. De aceea, aceasta carte este simbolul calmului si al echilibrului, chiar si in perioade tulburi. Trebuie sa inveti cum sa-ti imbratisezi emotiile, un sa-ti stapanesti impulsurile subcontientului, fara sa te lasi coplesit de ele. Ai puterea de a controla si echilibra ceea ce simti.

HOROSCOP. GEMENI

Luna

Aceasta carte simbolizeaza iluzie, teama, anxietate, intuitie, subconstient. Cartea infatiseaza o Luna plina pe cerul noptii, pozitionata intre doua turnuri inalte. Luna este simbolul intuitiei, al viselor, al subconstientului. Lumina este scazuta in comparatie cu cea a Soarelui, insa ilumineaza drumul spre constiinta inalta care se desfasoara intre cele doua turnuri.

In primplan se afla un iaz (care simbolizeaza mintea subconstienta). Un rac mic iese din bazin, simbolizand primele etape ale dezvoltarii constiintei. Un caine si un lup stau pe campul cu iarba si urla la Luna, ceea ce reprezinta atat elementele salbatice ale mintii noastre, cat si cele imblanzite/domesticite.

