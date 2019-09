HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Fecioarele au energie bună, Scorpionii se simt triști

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 23-29 septembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

4 de pentagrame

Aceasta carte poate insemna mesajul ca ai tendinta de a te agata de lucruri, de oameni, de situatii mai mult decat este sanatos. Cand iti apare aceasta carte, este momentul sa te uiti atent in jurul tau. De ce te tii si cu dintii? Relaxeaza-te! In general, 4 de pentagrame iti scoate la lumina o anxietate, o frica, de bani sau de orice altceva care te face nesigur. Cheie este sa realizezi ca esti anxios si sa nu vibrezi inspre ceea ce te face nesigur.

Aceasta carte iti transmite mesajul clar “Daca iubesti pe cineva, elibereaza-l!”.

HOROSCOP. TAUR

7 de spade

Aceasta carte poate indica faptul ca o persoana nu are un comportament etic. Sau poate insemna ca te bagi in viata cuiva, fara sa fie locul tau acolo. Sau poate simti ca cineva te spioneaza. Daca esti tentat sa sapi in viata cuiva (cu exceptia situatiei in care acel cineva este copilul tau minor), rezista impulsului. Toata lumea are nevoie de intimitate. Daca esti implicat intr-o competitie, de orice fel, fii atent sa nu triseze cineva. E valabil de la un banal joc de carti, pana la o inscenare la birou.Concluzia este ca trebuie sa fii cu ochii in patru, sa-ti pazesti spatele. Dar, pe de alta parte, sa te asiguri si ca tu insuti joci corect.

HOROSCOP. GEMENI

Roata norocului

Aceasta carte este simbolul norocului, al karmei, ai ciclicitatii vietii, al destinului, al punctului de intoarcere. In jurul rotii sunt trei figuri, iar in interior patru litere ebraice – YHVH (Yod Heh Vau Heh) si literele TARO (o versiune a cuvantului torah = lege, sau tarot) sau chiar ROTA (cuvantul latinesc pentru roata). In centru sunt simboluri ale alchimistilor pentru mercur, sulf, apa si sare, care simbolizeaza si cele patru elemente ale naturii (Apa, Aer, Foc, Pamant).

Sarpele din stanga rotii (Tifon, zeul egiptean, simbol al Raului), marcheaza forta vietii plonjand in lumea materiala. In dreapta este Anubis, zeul egiptean al mortii, care intampina sufletele in lumea de dincolo. Deasupra rotii este Sfinxul, simbolul cunoasterii si al puterii.

In cele patru colturi ale cartii avem patru creaturi inaripate, fiecare asociat cu cate un semn zodiacal fix. Ingerul este Varsatorul, soimul este Scorpionul, leul este Leul, iar taurul este Taurul. Aripile simbolizeaza stabilitatea in mijlocul unei schimbari, transformari. Fiecare detine Tora, cartea intelepciunii.

