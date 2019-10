HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Gemenii au multă energie, Leii sunt în competiție

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 28 octombrie – 4 noiembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

10 de spade

Aceasta carte simbolizeaza sfarsiturile dureroase, ranile profunde, tradarea, pierderea, criza. Cartea intruchipeaza un barbat, intins cu fata in jos, aparent mort, care are 10 sabii infipte in spate. O capa rosie acopera partea inferioara a corpului, semn al demnitatii cu care pleaca din aceasta lume. Desi cerul este intunecat, in orizont, soarele rasare, aducand un nou inceput, o speranta, o oportuntiate. Calmul marii din fundal aduce confort, sugerand ca vremurile intunecate sunt aproape de final si ca va urma o perioada de calm, pace si speranta.

HOROSCOP. TAUR

Carul (Faetonul)

Aceasta carte indica multa energie, dar nu fara un scop. Aceasta energie trebuie canalizata spre un tel. Cand iti apare aceasta carte este un semn clar ca visurile si sperantele tale implica multa vointa si ambitie pentru a deveni realitate.

Carul (Faetonul) indica determinare, demonstrarea calitatilor. Este un semn ca trebuie sa mergi inainte cu ceea ce ti-ai propus si sa dai ce ai mai bun. Aminteste-ti ca ai nevoie de inteligenta si de ambitie pentru a avea succes.

HOROSCOP. GEMENI

Carul (Faetonul)

Aceasta carte indica multa energie, dar nu fara un scop. Aceasta energie trebuie canalizata spre un tel. Cand iti apare aceasta carte este un semn clar ca visurile si sperantele tale implica multa vointa si ambitie pentru a deveni realitate.

Carul (Faetonul) indica determinare, demonstrarea calitatilor. Este un semn ca trebuie sa mergi inainte cu ceea ce ti-ai propus si sa dai ce ai mai bun. Aminteste-ti ca ai nevoie de inteligenta si de ambitie pentru a avea succes.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.