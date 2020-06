Horoscop tarot pentru săptămâna în curs. Gemenii își fac planuri de viitor, Leii au oportunități în carieră

Horoscop tarot BERBEC

Echilibrul

Aceasta carte este simbolul echilibrului, moderatiei, rabdarii, scopului. Cartea intruchipeaza un inger mare, cu aripi puternice, cu simboluri feminine si masculine. Ingerul poarta o mantie roba luminoasa, cu un triunghi inchis intr-un patrat, reprezentand umanitatea (triunghiul) in mijlocul Pamantului si al legilor naturii (Patratul). Ingerul isi tine echilibrul avand un picior pe pietre, exprimand nevoia de a fi cu picioarele pe pamant, si un picior in apa, aratand nevoia de a merge cu valul. Ingerul toarna apa dintr-o cupa in alta, aratand simbolic cursul si alchimia vietii. In spate, se zareste o cale serpuita spre un varf de munte, reflectand calatoria prin viata. Deasupra muntelui este o coroana aurie inconjurata de o lumina stralucitoare, simbol al drumului destinului, adevaratul drum pe care omul trebuie sa mearga.

Horoscop tarot TAUR

Turnul

Aceasta carte simbolizeaza aparitia unui cadou, chiar daca la prima vedere situatia nu este deloc roz. Poate ca palatal tau este construit pe o fundatie subreda, grizile au inceput sa fie macinate, iar piatra este veche si incepe sa se desprinda. DAR, poate ca mutarea intr-un conac mai nou si mai special nu este o idee chiar atat de rea, nu? Turnul poate esti chiar tu si ai nevoie de o reconstructie, de o renastere. Rutinele pe care ti le-ai creat, confortul si stabilitatea pe care le credeai perfecte pentru tine incep sa nu te mai reprezinte. E timpul sa creezi ceva mai potrivit pentru nevoile tale actuale

Horoscop tarot GEMENI

2 de bate

Aceasta carte simbolizeaza planurile de viitor, progresul, deciziile, desoperirea. Cartea infatiseaza un barbat imbracat in mantie rosie, care poarta o palarie rosie, iar in mana tine un mic glob pamantesc. Lumea este, cu alte cuvinte, in mainile sale, marcand potentialul enorm care i se deschide la orizont. Barbatul sta increzator in castelul sau, sugerand faptul ca, desi cunoaste oportunitatile, nu este inca gata sa paraseasca zona de confort ca sa isi indeplineasca visurile. Are inca multe planuri de facut in acest sens. Mana sa se odihneste pe o bata indreptata in sus, in timp ce cea de-a doua bata este sprijinita de peretele castelului, sugerand inca o data ca barbatul nu este gata de aventura. In fundal, pamanturile fertile, desi stancoase, promit recolte bogate. Nu mai trebuie decat ca barbatul sa-si faca curajul sa treaca la treaba.

