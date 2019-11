HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Racii își îmbunătățesc situația financiară, Peștii trebuie să slăbească ritmul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 25 noiembrie – 1 decembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

Regele de cupe

Aceasta carte aduce mesajul ca te afli intr-o situatie in care trebuie sa analizezi amanuntit plusurile si minusurile unei decizii. Inainte de a merge mai departe, asculta-ti intuitia si actioneaza in consecinta. Chair daca simti ca lucrurile nu sunt asa cum vrei tu, fii pregatit sa infrunti provocarile si sa ajungi la acel echilibru pe care ti-l doresti. Esti suficient de inteligent ca sa reusesti. Nu trebuie sa te lasi coplesit.

Cartea mai poate reprezenta o prezenta masculina din viata ta, un barbat mai in varsta care te poate consilia intelept. Sau cineva in care poti avea incredere deplina si in fata caruia iti poti deschide inima. Tine aproape aceasta persoana.

HOROSCOP. TAUR

8 de cupe

Aceasta carte apare de obicei intr-o situatie in care ai pierdut ceva. Exista intuneric in aceasta carte, insa iti arata ca va veni si lumina. Nu trebuie sa-ti fie teama sa pasesti inainte. Este vremea sa cauti alt drum. Este clar ca ai facut tot ce ai putut mai bine, este clar sa ai dat tot ce e mai bun din tine, insa cateodata este mai bine sa renunti, sa lasi totul in urma si sa accepti prezentul asa cum este el. Elibereaza-te de tot ce este nesanatos si te tine pe loc.

HOROSCOP. GEMENI

Regele de spade

Aceasta carte apare, de regula, cand ai o provocare la nivel mental. Cartea iti arata intelectul suprem, concentrarea si determinarea din viata ta. Simte energia din jurul tau si actioneaza. Priveste realizarile de pana acum si motiveaza-te sa mergi mai departe.

Regele de Spade este maestrul claritatii si al viziunii. Iti arata drumul si te sfatuieste sa vezi clar ceea ce-ti doresti si, mai ales, cum sa obtii ceea ce-ti doresti. Daca iti apare aceasta carte, inseaman ca Universul iti trimite mesajul ca a venit vremea sa-ti iti vizualizezi dorintele implinite pentru a deveni realitate.

