HOROSCOP tarot pentru săptămâna în curs. Taurii au parte de fericire și dragoste, Gemenii trebuie să muncească din greu

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 8-14 aprilie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP BERBEC Rege de spade

Aceasta carte reprezinta figura unui barbat puternic, cu opinii solide din viata ta. Are, cel mai probabil, parul inchis la culoare. Daca nu ai un astfel de barbat in viata ta ai putea fi tentat sa te gandesti cum te afecteaza aceasta carte. Mesajul este sa te gandesti la sentimentele celorlalti inainte sa actionezi. Regele de spade are o energie puternica. Poate ca nu reusesti sa convingi un barbat din viata ta sa faca ce doresti. Poate ca trebuie sa schimbi ceva la comportamentul tau, la gandurile tale sau la asteptarile tale. Nu extinde prea mult zona de cautare.

HOROSCOP TAUR As de cupe

Aceasta carte este foarte puternica si are un mesaj pozitiv legat de dragoste, fericire, afeciune. Poate ca este vorba despre un nou inceput intr-o relatie, poate ca incepi ceva nou in viata. Cartea iti transmite mesajul ca lucrurile suntin ordine. In general, oamenii cu care interactionezi iti aduc fericire, dragoste, bunastare in viitorul apropiat. Ar trebui sa te simti fericit. E o perioada prielnica sa-ti faci prieteni noi.

HOROSCOP GEMENI 8 de pentagrame

Aceasta carte iti transmite mesajul ca urmeaza o perioada in care trebuie sa muncesti din greu. Nu trebuie, insa, sa percepi lucrurile intr-o maniera negativa. Dimpotriva! Gandeste-te la recompensele care vor veni. Nu ezita sa ceri ajutorul.

8 de pentagrame iti arata ca eforturile trebuie sa fie justificate. Prioritizeaza-ti actiunile si fa totul cu pasiune. Altfel nu vei fi productiv deloc. Cauta echilibrul. Nu trebuie sa muncesti tot timpul. Ai nevoie si de pauza.

