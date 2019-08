HOROSCOP TAROT pentru săptămâna în curs. Taurii se simt împliniți, Leii au nevoie de o pauză

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata care este mesajul saptamanii 26 august – 1 septembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

HOROSCOP. BERBEC

Eremitul / Pustnicul

Aceasta carte poarta un mesaj spiritual. Ea poate insemna introspectia, cautarea sinelui, ghidarea interioara. Pustnicul sta singuratic pe varf de munte. Covorul de zapada de la picioare simbolizeaza maiestria spirituala, cresterea, implinirea. El a ales acest drum al descoperirii de sine, iar ca rezultat a ajuns la un nivel mare de constienta.

In mana dreapta, eremitul are un felinar cu o stea in sase colturi in interior. Aceasta este pecetea lui Solomon, simbolul intelepciunii. Pe masura de pustnicul inainteaza pe drumul sau, felinarul ii ghideaza calea, dar nu ii lumineaza decat cativa pasi, nu intreaga calatorie. Trebuie sa paseasca inainte pentru a vedea ce urmeaza, stiinc ca nu totul este dezvaluit dintr-odata. In mana stanga (simbolul mintii subconstiente), eremitul are un sceptru lung, simbolul puterii si al autoritatii, care il ajuta sa se echilibreze si sa-si croiasca drumul.

HOROSCOP. TAUR

9 de cupe

Aceasta carte inseamna implinire, satisfactie si placere senzuala. Este cartea dorintei, a delicatetei, a multumirii. Figura personajului de pe carte arata multumirea deplina. Sta asezat plin de incredere, cu bratele incrucisate relaxat, cu o fata zambitoare. Personajul emana fericire si transmite ideea ca are tot ce si-a dorit vreodata. Pare ca nu poate fi mai fericit de atat.

HOROSCOP. GEMENI

5 de pentagrame

Aceasta carte poate insemna o pierdere financiara, saracie, lipsa unei orientari clare, izolare, griji. Cartea ilustreaza doi oameni care merg prin viscol. Hainele ponosite si lipsa incaltarilor denota saracia. Barbatul este ranic si are carje, in timp ce femeia se protejeaza de ger cu o patura veche. In spatele lor se vede o biserica in care lumina este aprinsa, semn ca mai exista speranta, daca ai credinta. Totusi, cei doi pare ca ignora credinta, si, in loc sa se concentreze pe speranta, isi vad mai departe de drumul lor spre disperare.

